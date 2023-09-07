منح دراسية بالمجر لـ 6 معيدين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها عن حصول 6 معيدين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى على منحة دراسية لمدة 6 شهور لجمع المادة العلمية بجامعة بانونيا بالمجر بناء على اتفاقية التبادل الطلاب بين جامعة بنها وجامعة بانونيا بالمجر.



وأشار الجيزاوي إلى أن الاتفاقية تسمح بسفر 20 طالب موزعين خلال أربعة فصول دراسية بواقع 6 طلاب لكل فصل دراسي، وتقدم عدد من المرشحين لكلية الحاسبات وتم اختيار 6 لدراسة بعض المواد التي ستمكنهم من استكمال دراستهم البحثية وكذلك الالتحاق بالمعامل البحثية المختلفة كالروبوتات ومعمل تصوير كهربية المخ ومعالجة الصور والأنظمة الذكية والواقع الافتراضي وغيره.



وأكد "الجيزاوى" أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة حيث أنها تسعى دائما إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية .



يذكر أنه سيتم الإعلان عن استقبال طلبات التقديم لمثل هذه المنحة في مارس وسبتمبر من كل عام.