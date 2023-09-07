عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي كساب تعلن عن مشاركتها في أول جيم نسائي بسلطنة عمان

مي كساب
مي كساب

أعلنت الفنانة مي كساب عن مشاركتها في أول جيم في سلطنة عمان عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتبت :"سعيدة جدا بمشاركتي بافتتاح أول جيم نسائي في سلطنة عمان مع بطل الكويت في المصارعة الكابتن الخلوق عادل وأتمنى بالتوفيق ومزيد من الجيماات والنجاحات في كل المجالات ❤️🌹

 

وتستعد الفنانة مي كساب لتقديم أعمال غنائية جديدة حيث شاركت عبر تطبيق إنستجرام كواليس أجدد أعمالها وعلقتعليها قائلة :"زى ما وعدتكم انى هرجع اغنى قريب  سجلت اغنية لأبويا حضن_أبويا اللي حابب يشارك معايا فيالكليب ابعتلي صوره ليه مع والده يرحمهم جميعا مما يجعلنا أبناء صالحين ليهم في الدنياهستقبل الصور علىالرسائل في صفحه الفيس بوك والإنستجرام". 

وأحيت الفنانة مي كساب ذكرى الأربعين على وفاة والدها الراحل والذى وافته المنية يوم 23 من شهر يوليو الماضي. 


ونشرت مي كساب صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “40 يوم عدو علي فراقك يا حبيبي راضية بقضاء ربنا لأن ده الخير ليك لكن وحشني حضنك وحشني كلامنا مع بعضالله يرحمك في الجنة ونعيمها بإذن الله ويارب قدرني إني أكون الابنة الصالحة لأبويا وأمي الله يرحمهم”.

الفنانة مى كساب لمصارعة مي كساب وفاة والدها من الجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

كنت بهزر فى عزاء سعيد الجدي| فاروق جعفر يطلق قذائفه: أتمنى الاستعانة بتجربة الأهلي في الزمالك.. وهذا موقفي من الانتخابات

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

ترشيحاتنا

فحص آلاف العينات الواردة.. بحوث أمراض النباتات يستعرض أعمال أغسطس

الحوار الوطني.. المخرجة هالة خليل: الرقابة على السينما بها مشكلة ونحتاج مساحات

تحملوا العواقب.. أول رد من الكرملين علي إرسال واشنطن يورانيوم منضب لأوكرانيا

خلال المرحلة الانتقالية.. الأمم المتحدة تعرض المساعدة على الجابون

بقيمة 38 مليار دولار| المالية تتحرك لـ توفير موارد دولارية خلال العام المالي الجاري

هتشتري موبايل بالتقسيط| شرح نظام الفاتورة الشهري الجديد WE GOLD ومميزاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ