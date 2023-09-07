مي كساب تعلن عن مشاركتها في أول جيم نسائي بسلطنة عمان

أعلنت الفنانة مي كساب عن مشاركتها في أول جيم في سلطنة عمان عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتبت :"سعيدة جدا بمشاركتي بافتتاح أول جيم نسائي في سلطنة عمان مع بطل الكويت في المصارعة الكابتن الخلوق عادل وأتمنى بالتوفيق ومزيد من الجيماات والنجاحات في كل المجالات ❤️🌹

وتستعد الفنانة مي كساب لتقديم أعمال غنائية جديدة حيث شاركت عبر تطبيق إنستجرام كواليس أجدد أعمالها وعلقتعليها قائلة :"زى ما وعدتكم انى هرجع اغنى قريب سجلت اغنية لأبويا حضن_أبويا اللي حابب يشارك معايا فيالكليب ابعتلي صوره ليه مع والده يرحمهم جميعا مما يجعلنا أبناء صالحين ليهم في الدنياهستقبل الصور علىالرسائل في صفحه الفيس بوك والإنستجرام".

وأحيت الفنانة مي كساب ذكرى الأربعين على وفاة والدها الراحل والذى وافته المنية يوم 23 من شهر يوليو الماضي.



ونشرت مي كساب صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “40 يوم عدو علي فراقك يا حبيبي راضية بقضاء ربنا لأن ده الخير ليك لكن وحشني حضنك وحشني كلامنا مع بعضالله يرحمك في الجنة ونعيمها بإذن الله ويارب قدرني إني أكون الابنة الصالحة لأبويا وأمي الله يرحمهم”.