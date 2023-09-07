انخفاض جديد بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الخميس 7- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

يرغب المواطنون في معرفة أسعار الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية، إضافة إلى أسعار المصنعية والدمغات المقررة بشكل رسمي دون التعرض للزيادة غير المبررة أثناء الشراء أو البيع بمحلات الصاغة المختلفة.

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,200 جنيه شراء 2,210جنيه

سعر الذهب عيار 21 امس

عيار 21 بيع 2,190 جنيه شراء 2,200جنيه

سعر الذهب عيار 21 اول أمس

عيار 21 بيع 2,185 جنيه شراء 2,205 جنيه

سعر الذهب عيار 21 الاثنين الماضي

عيار 21 بيع 2,205 جنيه شراء 2,215 جنيه

سعر الذهب عيار 21 الاحد الماضي

عيار 21 بيع 2,205 جنيه شراء 2,225 جنيه

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,514 شراء 2,526 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,305 شراء 2,315 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,886 شراء 1,894 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,473 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,257 شراء 1,263 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 78,194 شراء 78,550 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,600 شراء 17,680 جنيه.

الكيلو بيع 2,514,286 شراء 2,525,714 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية

ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.