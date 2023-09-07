عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض جديد بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الخميس 7- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

يرغب المواطنون في معرفة أسعار الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية، إضافة إلى أسعار المصنعية والدمغات المقررة بشكل رسمي دون التعرض للزيادة غير المبررة أثناء الشراء أو البيع بمحلات الصاغة المختلفة.

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,200 جنيه شراء 2,210جنيه

سعر الذهب عيار 21 امس

عيار 21 بيع 2,190 جنيه شراء 2,200جنيه

سعر الذهب عيار 21 اول أمس

عيار 21 بيع 2,185 جنيه شراء 2,205 جنيه

سعر الذهب عيار 21 الاثنين الماضي

عيار 21 بيع 2,205 جنيه شراء 2,215 جنيه
سعر الذهب عيار 21 الاحد الماضي

عيار 21 بيع 2,205 جنيه شراء 2,225 جنيه

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,514 شراء 2,526 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,305 شراء 2,315 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,886 شراء 1,894 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,473 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,257 شراء 1,263 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 78,194 شراء 78,550 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,600 شراء 17,680 جنيه.
الكيلو بيع 2,514,286 شراء 2,525,714 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

 

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية 

ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

سعر ضريبة الذهب في مصر

 ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية،  وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.

أسعار الذهب أسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 الآن أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

موضوعات متعلقة

رغم الانخفاض العالمي .. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب تسجل تراجعا جديدا اليوم في مصر

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

عيار 21 يتراجع بشدة .. أسعار الذهب تواصل الانخفاض .. تفاصيل

استمرار أنخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط

اشتري الآن.. انخفاض أسعار الذهب في ثالث أيام العيد

أول يوم العيد.. أسعار الذهب الآن إلحق اشتري

بشاير عيد الأضحى .. سعر الذهب اليوم في مصر |وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

بلومبرج: دول مجموعة العشرين تتفق على نهج موحد تجاه حرب أوكرانيا

التضامن والصحة توقعان بروتوكولا لإنشاء دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة

محمد صلاح يظهر في إعلان صفقة الاتفاق السعودي وكلوب يصرخ |اعرف القصة

بيجو E-3008 الـ SUV تظهر قبل الكشف عنها

منافس الأهلي المحتمل.. اتحاد جدة يتعاقد مع مدافع إيطالي

أسعار الحديد والاسمنت اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ