مفاجأة كبرى داخل الأوساط الاقتصادية.. مدينة بريطانية تعلن إفلاسها| اعرف القصة

أكد علاء عبود، مراسل القاهرة الإخبارية ، أن مدينة برمنجهام ثاني أكبر مدن بريطانيا أعلنت إفلاسها .

وقال علاء عبود في مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة الإخبارية، أن إعلان إفلاس برمنجهام تسبب في مفاجأة كبرى داخل الأوساط السياسية والاقتصادية .

وأضاف علاء عبود، :" الإفلاس يعود إلى قضية عدم المساواة في الأجور ما بين الرجال والنساء والتي رفعت عام 2012،"، مضيفا:" هناك عجز في تسديد موازنات مالية كل شهر ما بين 5 إلى 14 مليون جنيه إسترليني".

وأكمل علاء عبود :" "هناك فجوة في الميزانيات المرصودة للمجلس المحلس لمدينة برمنجهام بقيمة 87 مليون جنيه إسترليني، وسبب إعلان الإفلاس هو مبلغ 760 مليون جنيه إسترليني أيضا كتعويضات بقضية المساواة بين الجنسين في الأجور، مما دفع المجلس لإعلان الإفلاس".