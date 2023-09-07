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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة رسمية.. أمير قطر يستقبل البرهان في قصر لوسيل| شاهد

صدى البلد

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر، اليوم الخميس، حرص دولة قطر على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظًا على وحدته وأمنه واستقراره.

وجاء ذلك خلال، استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثان، للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل اليوم.

وكتب أمير قطر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس "سعيد باستقبال أخي عبدالفتاح البرهان، وبمباحثاتنا التي أجريناها لتعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتطوير التعاون الثنائي بيننا في مجالات متنوعة"، مضيفاً أنه جدد حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتـ ـال الدائر في السودان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره.

وتم خلال الجلسة بحث مختلف التطورات في السودان، حيث أطلع فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي سمو الأمير على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان.

وجدد أمير قطر، خلال الجلسة، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال في السودان، وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات، وتطلعها إلى انخراط كل القوى السياسية السودانية في مفاوضات واسعة بعد الوقف الدائم للنزاع العسكري، وصولا إلى اتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار، مثمنا في هذا الصدد الجهود الإقليمية والدولية والمساعي الحميدة الهادفة لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في السودان.

ومن جانبه، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عن شكره وتقديره للأمير على موقف دولة قطر الداعم للسودان حكومة وشعبا، وبما يخدم الاستقرار والتنمية فيها.

كما تناولت الجلسة بحث سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا.

حضر جلسة المباحثات الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

كما حضر الجلسة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والسيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.

وحضر من الجانب السوداني السيد علي الصادق علي وزير الخارجية المكلف، والفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة، وعدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

 

 

 

 

 

 

 

الاجتماعى التطور التنمية والازدهار التواصل الاجتماعي السيادة الانتقالي التعاون الثنائي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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