عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خصومات لطلاب الثانوية العامة 2023 على مصروفات 3 كليات بجامعة سيناء

جامعة سيناء
جامعة سيناء

أعلنت جامعة سيناء عن تقديم خصم خاص لطلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة، وذلك بالنسبة لكليات الهندسة وإدارة الأعمال وكلية الإعلام، على أن يستمر الخصم طوال سنوات الدراسة بالجامعة.

وأوضحت جامعة سيناء، أن المصروفات السنوية بعد الخصم بلغت 38.400 بالنسبة لكلية الهندسة فرع العريش وفرع القنطرة ، كما تصبح مصروفات الدراسة في كليتى إدارة الأعمال  والإعلام 29,000 جنيه.

txt

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى سارة في مؤشرات القبول

txt

رسميا.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني


وبلغ الحد الأدنى لطلاب الثانوية العامة الحكومية للتقدم لكلية الصيدلة فرعي العريش والقنطرة 70%، و74% لكلية طب الأسنان فرعي العريش والقنطرة، و65% لكلية الهندسة فرعي العريش والقنطرة، و60% لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي فرعي العريش والقنطرة.
أما الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي فرع القنطرة فبلغ 73%، والحد الأدنى لكلية إدارة الأعمال فرع القنطرة بلغ 55%، كلية إعلام انجليزي فرع القنطرة 55%.
وأعلنت جامعة سيناء الي حزمة المنح وتشمل  15% للأشقاء، ومنح لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بنسبة 25%، ومنحة للطلاب الذوى الهمم بنسبة 25% ومنح تخصصية لأبناء محافظات شمال، وجنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق حسب الكلية بنسبة تصل إلي 50%، بالإضافة إلى منح لأبناء أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المراكز البحثية.
ومن الجدير بالذكر، أن جامعة سيناء عقدت شراكات وتوأمة أجنبية مع جامعة كوين مارجريت وجامعة إدنبرة نابير لمنح شهادات مزدوجة للخريجين، إذ أنه بموجب هذا البروتوكول تمنح الجامعتين كافة درجاتهم العلمية للطلاب في مصر بالإضافة إلى إتاحة تدريس مناهجهم.

جامعة سيناء
جامعة سيناء
جامعة سيناء طلاب الثانوية العامة خصم الهندسة الاعلام إدارة الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى سارة في مؤشرات القبول

رسميا.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

رسميا.. انطلاق رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الثاني بتنسيق المرحلة الثالثة

عاجل.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

فرص مميزة بالجامعات التكنولوجية لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وبشرى سارة بشأن المؤشرات

أكاديمية البحث العلمي ومركز حركة عدم الانحياز ينظمان برنامجاً تدريبياً دولياً

لطلاب الدور الثاني.. رابط تسجيل بالمرحلة الثالثة 2023

ترشيحاتنا

الموقف من التجنيد .. بيان عاجل للسفارة المصرية في ألمانيا بأسماء هؤلاء الشباب

أحمد سعد يعود لـ زوجته والأخيرة ترقص .. فيديو جديد يثير الجدل

خلص الكلام .. محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

وزيرة التعاون الدولي لـ مسئولي "شنايدر إلكتريك": تشجيع الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص

الصحة تكشف أسباب تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية

بالمستندات.. فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ