الصين تتحرك عسكريا حول تايوان.. شاهد

نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر نقل الجيش الصيني المركبات المدرعة التابعة للجيش في المقاطعات التي تقع بالقرب من تايوان.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه تايوان لاستلام 11 مركبة Haymars MLRS وجهازي محاكاة من الولايات المتحدة إلى تايوان في النصف الثاني من عام 2024. كما تعتزم تايبيه، إرسال 30 شخصا إلى أمريكا في فبراير المقبل للتدريب على صيانة واستخدام طائرات الهيمارس.‏ وستستمر الاستعدادات حتى أكتوبر 2024. ومن المتوقع تسليم الدفعة الثانية من 18 MLRS في عام 2027.

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الصينية، في وقت سابق، إن مستقبل تايوان يكمن في إعادة التوحيد الوطني، وهو الأمر الذي يجب أن يقرره أبناء الشعب الصيني. واتهمت أمريكا بتقويض السلام والاستقرار عبر جانبي المضيق، ومساعدة القوى الانفصالية لتايوان.