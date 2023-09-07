محمد صلاح يظهر في إعلان صفقة الاتفاق السعودي وكلوب يصرخ |اعرف القصة

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب الجامايكي ديماراي جراي، قادما من صفوف إيفرتون الإنجليزي بعقد لمدة 4 سنوات.

وفي فيديو تقديم ديماراي جراي عبر الحساب الرسمي للنادي السعودي على منصة “إكس”، ظهرت صورة النجم المصري محمد صلاح، ثم صرخ بعدها يورجن كلوب مدرب ليفربول:"لا"، في إشارة لرفض المدير الفني رحيل نجم الفريق إلى اتحاد جدة.

كما سخر حساب الفيديو من إدعاء الصحفي الشهير فابريزو رومانو اقتراب جراي من الانتقال إلى الشباب السعودي هذا الصيف.

كلوب يحسم الجدل: صلاح ليس للبيع

يذكر أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، نفى مؤخرا إمكانية رحيل محمد صلاح لاتحاد جدة السعودي.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا، الجمعة الماضي: “موقف محمد صلاح؟ كل شيء كما هو لا يوجد جديد، النادي لم يتلق أي عروض على حد علمي، واللاعب ليس للبيع”.

وأضاف: "علينا حماية كرة القدم الأوروبية، أنا أحب اللاعبين الذين انضموا للأندية السعودية، لكننا بحاجة للحفاظ على قوة المسابقات الأوروبية".

ويمتد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.