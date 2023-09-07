عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 50 ميجابكسل.. ريلمي تطلق أرخص هواتف 5G

Realme Narzo 60x
Realme Narzo 60x

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتفي Narzo 60 وNarzo 60 Pro في شهر يوليو الماضي، واليوم أضافت الشركة العضو الثالث إلى التشكيلة والذي تطلق عليه اسم Realme Narzo 60x.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف ريلمي الجديد Realme Narzo 60x، بواسطة معالج من نوع Dimensity 6100+، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة  128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقة microSD، مما يسمح بتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت.

 

بإمكانيات جبارة.. هاتف 5G جديد من ريلمي يكتسح الأسواق

يدعم شبكات 5G.. ريلمي تطلق أحدث هواتفها بـ5500 جنيه

 

سعر ومواصفات هاتف Realme Narzo 60x


ويتميز هاتف ريلمي Realme Narzo 60x، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة، وبدقة +FHD، تبلغ دقتها 1080× 2400 بكسل، وتدعم معدل سطوع يصل إلى 680 شمعة في المتر المربع، ومعدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 180 هرتز.

Realme Narzo 60x

تحتوي الشاشة على ثقب مركزي لكاميرا الصور الشخصية بدقة 8 ميجابكسل، وتتميز اللوحة الخلفية للهاتف الذكي ريلمي Realme Narzo 60x، بجزيرة كاميرا دائرية الشكل تضم كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى فلاش LED أسفل عدسات الكاميرا.

وتمتاز اللوحة الخلفية بغطاء مميز اللون Stellar Green، بما تسميه ريلمي تصميم InterstellarX، المصنوع باستخدام عملية الرمال اللامعة من أجل "تأثير رائع ينبض بالحياة في الضوء، يسطع مثل النجوم المبهرة"، وتحتوي اللوحة الخلفية أيضا على طلاء متدرج مكون من 8 طبقات لتأثير الضوء المتدرج.

ويحزم هاتف ريلمي Realme Narzo 60x، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ USB-C تستمد طاقاتها عبر شاحنا سريع بقدرة 33 وات والذي يقوم بشحن الهاتف من من 1% إلى 50% خلال 29 دقيقة.

Realme Narzo 60x

ويعمل هاتف Realme Narzo 60x، بواسطة واجهة المستخدم التابعة لـ ريلمي Realme UI 4.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 13، يمتاز الهاتف بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويتميز بقارئ لبصمات الأصابع مضمن في زر الطاقة للمصادقة البيومترية.

ويتوفر هاتف Realme Narzo 60x، في لونين هما الأخضر والبنفسجي، مقابل سعر يبدأ من 155 دولار (أي ما يعادل 2500 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 4 + 128 جيجابايت، وسيتم طرحه للبيع في الهند اعتبارا من 12 سبتمبر عبر متجر ريلمي الرسمي.

Realme Narzo 60x
ريلمي Realme Narzo 60x سلسلة Narzo 60 ريلمى نارزو 60x سعر ريلمى نارزو 60x مواصفات ريلمى نارزو 60x سعر ومواصفات Realme Narzo 60x

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

رفع اسم حارس مرمى الزمالك من قائمة الفريق

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

موزيلا تحذر: السيارات الحديثة تتجسس عليكم وتسمعكم

تشتري iPhone 14 Pro Max ولا سامسونج S23 Ultra| مقارنة هتكشفلك الفرق

انهيار مفاجئ لأسعار آيفون بالخارج قبل إطلاق iPhone 15

من غير ما تخسر بياناتك.. إزاي ترجع نظام آيفون من iOS 17 إلى iOS 16

بشاشة دائرية.. تكنو تطور هاتفا قابلا للطي باستايل Razr وZ Flip

بطاريتها تدوم 40 ساعة.. JBL تطلق إيربودز بميزة عزل الضوضاء

شكله اتغير جدا.. شوف تصميم واتساب WhatsApp الجديد على أندرويد

خليك جاهز.. هذه الهواتف ستحصل على Android 14 قريبا

ترشيحاتنا

البنتاجون تعلن عن كيفية تسليم أوكرانيا اليورانيوم المنضب

فيديوهات خادشة للحياء.. قرار عاجل بحبس سلمى الشيمي

على وجه السرعة.. ألمانيا تعلن حاجتها إلى المزيد من المهاجرين

كريمة عوض تغادر القاهرة والناس: انتهت رحلتي الأقرب لقلبي

قطاع الأعمال: إنشاء مشروع قومي لصناعة الجينز بتكلفة 50 مليار جنيه

46 درجة مئوية.. موعد انكسار الموجة الحارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

ارتفاع أسعار حبوب منع الحمل.. طرق طبيعية لتنظيم الإنجاب

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ