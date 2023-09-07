بكاميرا 50 ميجابكسل.. ريلمي تطلق أرخص هواتف 5G

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتفي Narzo 60 وNarzo 60 Pro في شهر يوليو الماضي، واليوم أضافت الشركة العضو الثالث إلى التشكيلة والذي تطلق عليه اسم Realme Narzo 60x.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف ريلمي الجديد Realme Narzo 60x، بواسطة معالج من نوع Dimensity 6100+، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقة microSD، مما يسمح بتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت.

سعر ومواصفات هاتف Realme Narzo 60x



ويتميز هاتف ريلمي Realme Narzo 60x، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة، وبدقة +FHD، تبلغ دقتها 1080× 2400 بكسل، وتدعم معدل سطوع يصل إلى 680 شمعة في المتر المربع، ومعدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 180 هرتز.

Realme Narzo 60x

تحتوي الشاشة على ثقب مركزي لكاميرا الصور الشخصية بدقة 8 ميجابكسل، وتتميز اللوحة الخلفية للهاتف الذكي ريلمي Realme Narzo 60x، بجزيرة كاميرا دائرية الشكل تضم كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى فلاش LED أسفل عدسات الكاميرا.

وتمتاز اللوحة الخلفية بغطاء مميز اللون Stellar Green، بما تسميه ريلمي تصميم InterstellarX، المصنوع باستخدام عملية الرمال اللامعة من أجل "تأثير رائع ينبض بالحياة في الضوء، يسطع مثل النجوم المبهرة"، وتحتوي اللوحة الخلفية أيضا على طلاء متدرج مكون من 8 طبقات لتأثير الضوء المتدرج.

ويحزم هاتف ريلمي Realme Narzo 60x، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ USB-C تستمد طاقاتها عبر شاحنا سريع بقدرة 33 وات والذي يقوم بشحن الهاتف من من 1% إلى 50% خلال 29 دقيقة.

Realme Narzo 60x

ويعمل هاتف Realme Narzo 60x، بواسطة واجهة المستخدم التابعة لـ ريلمي Realme UI 4.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 13، يمتاز الهاتف بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويتميز بقارئ لبصمات الأصابع مضمن في زر الطاقة للمصادقة البيومترية.

ويتوفر هاتف Realme Narzo 60x، في لونين هما الأخضر والبنفسجي، مقابل سعر يبدأ من 155 دولار (أي ما يعادل 2500 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 4 + 128 جيجابايت، وسيتم طرحه للبيع في الهند اعتبارا من 12 سبتمبر عبر متجر ريلمي الرسمي.