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تعليم

بمستشفيات جامعة طنطا

إنجاز علمي.. نجاح فريق طبي في تركيب جهاز محفز لخلايا المخ لمريضة

فريق طبي بجامعة طنطا
فريق طبي بجامعة طنطا

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن نجاح فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب للمرة الأولى بالمستشفى التعليمي العالمي في اجراء جراحة متقدمة استمرت لمدة 12 ساعة باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة لتركيب جهاز محفز لخلايا المخ العميقة لمنطقة اسفل المهاد لعلاج مريضة تبلغ من العمر 50 عاما تعاني من مرض الشلل الرعاش منذ 8 سنوات ولا تستجيب للدواء لتتمكن من العيش والحركة بشكل طبيعي .

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وقال أحمد غنيم، إن هذه الجراحة أجريت بالكامل بتكلفة مليون جنيه مصري على نفقة الدولة والمجالس الطبية، التي ترعى صحة المواطن بالدرجة الأولى، موضحاً أنه تم استخدام أحدث الأجهزة التقنية لتسجيل نشاط خلايا المخ وتنبيه منطقة أسفل المهاد بدون تخدير كلي لتقييم حالة المريض ومدى استجابته للتحفيز العميق وهذا للتأكد من زرع الكترود الجهاز في المنطقة المسؤولة عن مرض الشلل الرعاش بالمخ بدقة عالية ومن ثم زرع بطارية في منطقة الصدى تحت الجلد بشكل غير مرئي وتوصيلها لالكترود المنتهي في منطقة اسفل المهاد بالمخ حيث تقوم البطارية بإرسال اشارات لتحفيز خلايا المخ العميقة للعمل بشكل طبيعي واستعادة وظيفة الحركة الطبيعية بدون اعراض الشلل الرعاش ليعود المريض لحياته الطبيعية، وتسمى هذه الجراحة :-Bilateral Insertion of Deep Brain Stimulation at Subthalamic nucleus with intraoperative microelectrode recording and Stimulation.

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وأشاد عميد الكلية بكفاءة ومهارة الفريق الطبي الذى أجرى العملية الجراحية تحت إشراف الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمد عامر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والدكتور أيمن عبدالمقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية والدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي.

وكذلك إشراف عدد من أساتذة جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعـة طنطـا من خلال التواجد بغرفة العمليات رئيس المجموعة ( أ ) بقسم جراحة المخ والأعصاب الدكتور أحمد يوسف والدكتور شريف الخشن مع الاستعانة بدعم قوى من أساتذة كلية الطب جامعـة عين شمس الدكتور على شلش والدكتور زياد يسرى والدكتور محمد أشرف.

وضم الفريق الطبي الذى أجرى الجراحة دكتور حسين حمدى ابوالغيط استشاري جراحة المخ والاعصاب والدكتور أحمد عصام استشاري التخدير والعناية المركزة والطبيب على معارك والطبيب محمد النشرتى والطبيب أحمد سمير والطبيب مهاب عبد الملك والطبيبة مارتينا فرج والطبيبة مى السعيد حماده والطبيب محمود البرادعى والطبيب عبدالله القصراوى ومن التمريض هالة مجدى وسرية ابراهيم وبسمة سراج وحنان محمد وماجدة عبداللطيف وفنى التصوير داخل غرفة العمليات مجدي عرب وسامى عجوة، ومن الفريق التقنى مارك ميشيل فخرى ومحمد عادل .

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كما أثنى الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية على جهود الفريق الإداري الذي بذل مجهود رائع على مدار عام كامل لتذليل العقبات في سبيل ادخال هذا النوع الجديد من الجراحات المتقدمة لجامعة طنطا، وشمل أحمد عبد الوهاب المدير المالي والإداري ومحمد صبحي وحسن عادل وعادل المغاورى ونهى حبيب وبراء ابوحجاج .

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جدير بالذكر أن أول عملية من هذا النوع  في مصر قد تم اجرائها في مستشفيات جامعة طنطا بمستشفي جامعة طنطا الرئيسي تحت اشراف الدكتور أحمد شكل استاذ جراحة المخ والاعصاب عام  2007 ويعتبر هذا الانجاز استكمالا للنجاحات السابقة.

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إدارة المستشفيات الجامعية إدارة المستشفيات أستاذ جراحة المخ والأعصاب الطبيعية المستشفيات الجامعية المستشفي التعليمي حالة المريض جراحة المخ والأعصاب رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية رئيس مجلس إدارة علاج مريض عميد كلية الطب

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