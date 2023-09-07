لينا شاماميان: نسمة محجوب من أجمل الأصوات.. وأجهز 4 أغان باللهجة المصرية

قالت الفنانة السورية، لينا شاماميان، أنها تشارك فى مهرجان القلعة للسنة الثالثة على التوالى.

وأكدت لينا شاماميان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة" أنها تحب مهرجان القلعة والتنوع والفعاليات الذي يشهده، مؤكدة أن من الأشياء الجميلة اللافتة هذا العام هى مشاركة الفنانين فى الغناء.

المطربة نسمة محجوب

وأوضحت الفنانة السورية، لينا شاماميان أن المطربة نسمة محجوب من أجمل الأصوات المصرية، مؤكدة سعادتها البالغة بعد مشاركتها فى الغناء بالأمس.

وعن أعمالها خلال الفترة القادمة، قالت أنها تجهز لطرح 6 اغانى باللهجة السورية، و 4 اغانى باللهجة المصرية في الخريف القادم.