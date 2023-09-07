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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب يقاضي الجزائر دوليا بعد جريمة السعيدية

المغرب والجزائر
المغرب والجزائر

أفادت صحيفة هسبريس المغربية أن السلطات في المملكة تدرس إقامة دعاوى قضائية لدى القضاءين السويسري والإسباني ضد رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، الذي تحمله المسؤولية المباشرة عن مقتل الشابين المغربيين رميا بالرصاص في عرض البحر بمنطقة السعيدية.

 

ومن جانبه؛ أفاد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بأنه مؤسسته تدرس وتبحث موضوع متابعة الدولة الجزائرية ومسؤوليها أمام القضاء في عدد من الدول الأوروبية التي لها اجتهادات مهمة في قضايا مماثلة.

 

وأكد السدراوي أن الرابطة، من خلالها فرعيها في سويسرا وبرشلونة، تتجه لرفع دعوى قضائية ضد رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، الذي تحمله المسؤولية الأساسية عن جريمة السعيدية.
 

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