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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

النترا ولا جراند سيراتو .. مقارنة بين أشهر عربيتين كوري في مصر

صدى البلد

يشهد سوق السيارات المصري منافسة شرسة في فئات سيارات السيدان، وتنافس السيارات بشدة في هذه الفئة القوية، وتعتبر سيارات كيا جراند سيراتو موديل 2023 و هيونداي النترا CN7  موديل 2023 ابرزهم، وتقدم السيارتين أداء مميزاً وقوياً كما تتوفران بعدة تجهيزات ومواصفات مقارنة بمنافسين آخرين.

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كيا جراند سيراتو موديل 2023

كيا جراند سيراتو موديل 2023

تعتمد سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة تبلغ 130 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومترا/ساعة.

ويمكن للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2023 التسارع من وضع الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

 

سعر كيا جراند سيراتو موديل 2023

يبلغ سعر السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 نحو 1,150,000 جنيه

هيونداي النترا CN7 موديل 2023

 

هيونداي النترا CN7 موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 126 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، بينما يصل عزم الدوران إلى 157 نيوتن/متر.

يمكن للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2023 التسارع من وضع الثبات 0 حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تصل الى 11.6 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

 

سعر هيونداي النترا CN7 موديل 2023

يبلغ سعر السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2023 نحو 1,370,000 جنيه.

هيونداى النترا كيا جراند سيراتو كيا هيونداي CN7

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