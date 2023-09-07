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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جلد السيدة رجع شباب .. مصرى ينفذ مشروعًا بحثيًا للعودة من الشيخوخة

الشيخوخة
الشيخوخة

تحدث الدكتور هيثم شعبان مدير مشروع بحثي بمركز أجورا لأبحاث السرطان وكلية الطب جامعة جنيف بسويسرا، عن تفاصيل بحثه الذي نشر في أكبر المجلات العلمية الخاص برسم خريطة للعودة من الشيخوخة. 

وأوضح هيثم شعبان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مصر تستطيع”، المذاع عبر قناة “دي ام سى” تقديم الإعلامى أحمد فايق، أن العودة من الشيخوخة قائمة على إعادة تنظيم الجينوم، معقبا:" توجد خلايا لا تموت ولكنها تتوقف عن العمل وتدخل طور الخلايا الزومبي الاسم الشائع لهذه الخلايا.

مركبات سامة

وقال، تراكم الخلايا الزومبي في الجسم تتحول إلى مركبات سامة تسبب مجموعة من الأمراض وعلى رأسها السرطان،مؤكدا أن إعادة تنظيم الجينوم بداية طريق للقضاء على الشيخوخة.

وأكد  الدكتور هيثم شعبان أنه تم عمل اختبار في التخلص من خلايا الشيخوخة على جلد سيدة ورجع شباب مرة أخرى .

أبحاث السرطان أحمد فايق الدكتور هيثم شعبان الزومبي المجلات العلمية تنظيم الجينوم شيخوخة

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