السفيرة الأمريكية في كييف تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت سفيرة واشنطن في كييف بريدجيت برينك، اليوم الخميس عن تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.

وكتبت السفيرة الأمريكية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ستقدم الولايات المتحدة إلى كييف 190 مركبة من طراز MRAP"، بحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا ستشمل أموالًا لإزالة الألغام.

وقررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إرسال مليار دولار كمساعدات للجيش الأوكراني، منها 665 مليون دولار للأغراض العسكرية.