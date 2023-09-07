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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تحرك من الجيش اللبناني بعد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني عن اتخاذ تدابير امنية في محيط مخيم عين الحلوة

وكانت صحيفة اللواء اللبنانية قد كشفت عن حركة نزوح كثيفة من مخيم عين الحلوة عقب اندلاع الاشتباكات وسقوط قذيفة في منطقة الفيلات.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن حدة الاشتباك بين حركة فتح والناشطين الإسلاميين في منطقتي البركسات وبستان القدس ومنطقة الطوارئ ارتفعت بين الطرفين.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الاشتباكات أسفرت حتى الآن عن سقوط جريح.

ومن جانبه أفاد مراسل الحدث بتجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.


وذكر المراسل أن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة على محور الطوارئ داخل مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.


فيما أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة «فتح» و«الشباب المسلم»، بعدما شنّت الحركة هجوماً بالقذائف الصاروخية والرصاص نحو معاقل «الشباب المسلم» في حي التعمير.
 

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