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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن بهجت قمر: كتبت أغنية تركى عشان أذل عمرو مصطفى

صدى البلد

قال الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، أن الأغنية التركى التى كتبها على لحن، معقبا:" دا أصعب من الكتابة العادي".

وأضاف أيمن بهجت قمر، خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سى"، مازحا:" كتبت أغنية تركى عشان أذل عمرو مصطفى لأنه طول الوقت بيعايرنى أنه الحانه بتترجم تركى ".

هشام عباس

وأثنى الفنان هشام عباس الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، وأول تعاون مشترك كان ينم عن شاعر موهوب، وعقب مازحا:" فى الاول كنت مستظغره ومستهيفه ولكن من جواكى كنت منبهر به ومحظوظ للغاية أن أيمن صاحبى".

وأضاف الفنان هشام عباس، بعد شهرة أيمن بهجت قمر، وتعاونه من الفنانين الكبار أكون سعيد كأنه من دمى وأخى الصغير. 

ورد أيمن بهجت قمر، قائلا:" تلت تاريخى فى الغنا مع هشام عباس"  

 

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