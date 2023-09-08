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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 10 آلاف جنيه.. البنك الزراعي يوجه رسالة للمزارعين: متشلش هم تعليم أولادك

رئيس البنك الزراعي
رئيس البنك الزراعي

هنأ خالد بدر الرئيس التنفيذي للتخطيط ومجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي، المزارعين بمناسبة عيد الفلاح، لافتا إلى أن البنك دائما يقف بجوار الفلاح ويطلق العديد من المبادرات التي تلبي احتياجاته والتي كانت أخرها، إطلاق قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين بتمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأضاف خالد بدر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تلقينا ردود أفعال مبشرة وجيدة ، ولاحظنا استحسان المزارعين من خلال رصدنا لاستفسارات العملاء، مضيفا :إحنا في ضهر الفلاح في كل المناسبات".

تابع الرئيس التنفيذي للتخطيط ومجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي، حريصون على المشاركة في مسيرة التنمية وإعادة الريف المصري للإنتاج، مضيفا: يتم احتساب القرض بواقع ٢٠٠٠ جنيه عن كل فدان ببطاقة الحيازة للمزارع، وذلك بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه وحد أقصى ١٠ آلاف جنيه، وتبلغ مدة التمويل 12 شهراً.

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