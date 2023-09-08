موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء موجات الحرارة.. فاضل كام يوم

انتهاء فصل الصيف 2023 قريبا، ووفقًا للحسابات الفلكية، حيث ستشهد نصف الكرة الشمالي بداية فصل الخريف 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة.

تتميز هذه الفترة بتحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، فضلا عن انتهاء الموجة الحارة الموجودة حاليا.. فمتى ينتهي فصل الصيف فلكيا؟

موعد انتهاء فصل الصيف 2023

من المتوقع أن ينتهي فصل الصيف 2023 فلكيًا في 22 سبتمبر الحالي، وسيكون آخر أيام فصل الصيف في هذا النصف من الكرة الأرضية.

يبدأ الخريف فلكيًا بحدوث الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر الساعة 9:49 صباحًا، وهو الوقت الذي يكون فيه الشمس عمودية تمامًا على خط الاستواء.

فيما يتعلق بمصر، من المتوقع أن ينتهي فصل الصيف فيها بحدوث الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر 2023، حيث ستشرق الشمس عمودية تمامًا على خط الاستواء، وسيكون طول الليل والنهار متساويان على الكرة الأرضية.

يتزامن هذا مع بداية الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي، وهو إشارة لنهاية فصل الشتاء هناك.

ماذا يحدث بعد الاعتدال الخريفي؟

بعد حدوث الاعتدال الخريفي، ستبدأ ساعات النهار في النقصان تدريجيًا، وسيتراجع قوس المسار الظاهري اليومي للشمس عبر السماء في النصف الشمالي.

ستكون درجات الحرارة معتدلة خلال فصل الخريف، وقد تحدث حالات عدم استقرار في الأحوال الجوية بسبب تمركز منخفضات جوية على البحر المتوسط، مصحوبة بتغيرات في طبقات الجو العليا وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

موعد بداية فصل الشتاء 2023

أما بالنسبة لبداية فصل الشتاء 2023، فمن المتوقع أن يحدث الانقلاب الشتوي في 23 ديسمبر 2023، حيث ستبدأ الفترة الجغرافية لفصل الشتاء وستستمر حتى مارس 2024.

خلال هذا الوقت، ستقل ساعات النهار تدريجيًا في النصف الشمالي، وسيزداد طول الليل بشكل ملحوظ مقارنة بالنهار. بالمقابل، في النصف الجنوبي، ستزداد ساعات النهار وترتفع شمسهم أعلى في السماء.

يُعتبر فصل الخريف من أجمل فصول السنة في مصر، حيث يتغير الطقس والطبيعة بشكل ملحوظ.

تشهد مصر في فصل الشتاء درجات حرارة أقل مقارنة بالصيف والخريف، وقد تتساقط الأمطار بشكل أكثر تواترًا، يتشكل الضباب أيضًا في بعض المناطق، وقد يظهر بعض الصقيع في الصباح الباكر في المناطق الأكثر برودة.

من الجميل استغلال فصل الخريف والشتاء في مصر للاستمتاع بالأنشطة الخارجية مثل التنزه والتجول في الطبيعة واستكشاف المعالم السياحية المحلية، كما يمكن الاستمتاع بالمأكولات الشتوية اللذيذة والمشروبات الساخنة.

بشكل عام، يعتبر فصل الخريف والشتاء فترة رائعة للاستمتاع بالتغيرات الجميلة في الطقس والطبيعة، وللاستمتاع بالأنشطة الموسمية المميزة.