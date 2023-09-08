ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمنوف

أعلن الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى عن قيام إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وبالتعاون مع مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بشن حملة تفتيشية مكبرة لمراجعة الاشتراطات الصحية وضبط اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة بنطاق المدينة.

وأسفرت عن ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن وكبدة ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة .



وعلى صعيد آخر ، وفى ضوء المتابعة الدورية لأعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية وتنميتها ، أشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تم الإنتهاء من تحصين 366 ألف و 920 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة بنسبة تنفيذ 98% منذ بدء العمل بالحملة وحتى الآن.

وأكد أن اللجان تباشر عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، وتنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.