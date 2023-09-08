رئيس جامعة الجلالة يوضح تفاصيل انعقاد المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي.. فيديو

قال الدكتور محمد الشناوي ، رئيس جامعة الجلالة الاهلية ، تعليقا على تنظيم الجامعة مؤتمرا دوليا لعلوم الذكاء الاصطناعي ، إن هذا المؤتمر كان مهما للشرح للطلاب عن تطورات الذكاء الاصطناعي ، والربط بين الجامعة والمجتمع في حل المشكلات.

وأشار رئيس جامعة الجلالة ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز" ،إلى أن المؤتمر شارك فيه جميع أساتذة الكليات في كافة المجالات وليس فقط مجالات الذكاء الاصطناعي مما يبين أهميته في كافة المجالات.

وأردف ، أن المؤتمر ربط بين الذكاء الاصطناعي ومجالات الطب ، وأهمية تطبيق الاخلاقيات عند استخدامه ، مثل احترام الخصوصية .