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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عيد الفلاح الـ71.. برلماني: القطاع الزراعي له أهمية وأولوية لدى القيادة السياسية

عيد الفلاح المصري
عيد الفلاح المصري الـ 71

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن عيد الفلاح هو عيد قومي لمصر، والجميع يدرك أهميته نظرا لدور الفلاح الكبير في دعم اقتصاد الدولة، منوها أن القيادة السياسية أدركت مبكرا ضرورة الاهتمام به لذلك نرى أن الاحتفال بذكرى عيد الفلاح المصري الـ 71، الذي يصادف التاسع من سبتمبر من كل عام مختلف عن سابقيه.

 

وقال البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن الاحتفال بعيد الفلاح جاء لإحياء ذكرى وقوف الزعيم  أحمد عرابى، في مواجهة الخديوي توفيق عام 1881، حيث ردد عبارته الشهيرة: "لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا أو عبيدًا".

 

واكمل عضو مجلس الشيوخ أن الدولة قدمت العديد من المشروعات لدعم المزارعين، لافتا النظر إلى أن القطاع الزراعي أصبح له أهمية وأولوية  لدى القيادة السياسية، لذلك رأينا مشاريع دعمتهم خلال الفترة الأخيرة لم تحدث من قبل.

 ونوه البلشي أنه من ضمن المشاريع الذي أقامتها الدولة هي مشروع تبطين الترع والذى أدى إلى زيادة مساحة الطرق والأراضي الزراعية ، وايضا المشروع القومى لتخزين الغلال والذى أدى إلى تقليل الفاقد من القمح وتسهيل مهمة تسليم الغلال من أهم الهدايا، بالإضافة إلى توصيل الصرف الصحي للقرى،  وتوفير الرعاية والتأمين الصحي للفلاح

 

الشيوخ عيد الفلاح الدولة التاسع من سبتمبر عيد الفلاح المصري الـ 71

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