صندوق مكافحة الإدمان: افتتاح 6 مراكز جديدة للعلاج بالمجان.. فيديو

تحدث الدكتور مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تفاصيل افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة لعلاج الإدمان بالمجان، قائلًا إنه على مدار الـ 10 سنوات الماضية أولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بملف مشكلة تعاطي المخدرات في مصر.



وأضاف “وهبة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الجمعة، أن المراكز العلاجية زاد عددها من 12 مركز لـ 28 مركز، متابعًا أنه جاري الإعداد لإنشاء وافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة هذا العام ومنهم مركزين في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأكد المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن الخدمات داخل المركز العلاجية لا تقتصر فقط على سحب المخدر من المريض ولكنها تشمل أيضًا خدمات التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي والتمكين الاقتصادي.

