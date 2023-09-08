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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قمة العشرين G20.. السيسي يبحث التعاون الدولي في مواجهة التحديات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين (G20) المقرر انعقادها في مدينة نيودلهي بـ الهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، ويحمل معه مجموعة من الملفات المهمة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمى بأن الرئيس السيسي سيركز خلال قمة مجموعة العشرين G20، على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، كما سيركز الرئيس السيسي على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

قمة العشرين:

تعتبر قمة مجموعة العشرين منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي، وتمثل دول مجموعة العشرين 85 % من الناتج الاقتصادي العالمي و75 % من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية.


الدول الأعضاء

الاتحاد الأوروبي و19 دولة كالآتي: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة و الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسبانيا كضيف دائم، كما تجتمع مجموعة أصغر من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تحت اسم مجموعة السبع.

أهم القضايا

توسع نطاق مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، ليشمل قضايا مثل تغير المناخ، والطاقة المستدامة، والإعفاء من الديون الدولية، وفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

تتولى دولة عضو في مجموعة العشرين الرئاسة، في كل عام، وتضع جدول أعمال الاجتماعات، ويستضيف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القمة هذا العام في دله، وتريد الهند التركيز على التنمية المستدامة، إضافة إلى تدابير لنشر النمو الاقتصادي بشكل أكثر توازنا بين البلدان المتقدمة والنامية.


غياب شي وبوتين 

كما يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين بالهند، في غياب الرئيسين الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، كما ويزور بايدن لاحقا فيتنام في إطار حراك دبلوماسي شامل بالمنطقة لتعزيز التحالفات.
وسيكون الموضوع الرئيسي لقمة هذا العام التنمية المستدامة، لكن من المتوقع مناقشة الصراع الدائر في أوكرانيا.

أقدم الحضارات في العالم

فيما أكد سفير الهند لدى القاهرة أجيت جوبتيه، أهمية مشاركة مصر والرئيس السيسي فى القمة الثامنة عشر لمجموعة العشرين التى تنطلق أعمالها في نيودلهى برئاسة الهند.

وعن الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها العلاقات بين البلدين خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي إلى دلهي في يناير الماضي وزيارة رئيس الوزراء الهندي إلى القاهرة ناريندرا مودي إلى القاهرة في يونيو الماضي، قال السفير إن الهند ومصر من أقدم الحضارات في العالم، وقد ارتبطتا بتاريخ طويل من العلاقات الوثيقة منذ العصور القديمة، وأسهمت حركة التجارة النشطة التي نشأت بين الهند ومصر منذ العصور القديمة في التقارب بين البلدين، ووصف العلاقات بين القاهرة ونيودلهي بـ"القوية" بما في ذلك مجالات التجارة والثقافة والدفاع.

السيسي قمة العشرين G20 نيودلهي الهند

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