خبير أثري: الكتابة المصرية القديمة بدأت قبل الدنيا ولازلنا نتحدث بها

قال الدكتور مجدي شاكر ، الخبير الأثري ، إن متحف كفر الشيخ بدأ تأسيسه في عام 1992 ولم يتم افتتاحه سوى عام 2020 ، مما يوضح اهتمام الدولة المصرية بالمتاحف المصرية بعد أن تحول جزء منه لصالة افراح .

وتابع الدكتور مجدي شاكر ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظة كفر الشيخ كانت أقوى عاصمة لمصر السفلى، وكان بها مدينة الحج المقدس، وبها عدد كبير من الآثار.

وعقب على افتتاح معرض الكتابات عبر العصور، قائلا: "الكتابة المصرية القديمة بدأت قبل كتابات الدنيا كلها من الالفية الرابعة قبل الميلاد".

وأردف: "الكتابة الهيروغليفية لم تنتهي ولازلنا نتحدث بها، ونستخدم بعض العبارات مثل كاني وماني".

