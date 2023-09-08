سام ويتلف الخلايا..سلامة الغذاء توجة تحذيرا بمنع تناول سمك الماكريل

عرضت فضائية العربية مصر، تقريرا عن انتشار معلومات تفيد بخطورة بعض الأسماك، التي يوجد بها "ضي ازرق" على ظهرها.

وأوضح التقرير أن هذه الأقاويل والمعلومات تسببت في إثارة قلق كبير بين المواطنين في مصر.

وقالت رئيس لجنة سلامة الغذاء بأنها تلقت العديد من الرسائل حول ظهور حمى الضي على ظهر أسماك الماكريل.



ولفتت إلى أن التفسير الوحيد لظهور الضي الأزرق، هو احتواء الأسماك على مادة كبريتات النحاس، التي تستخدم بشكل محرم ومجرم في عمليات صيدة.

واسترسلت: كبريتات النحاس عبارة عن بودرة بيضاء تتحول إلى الأزرق اللامع عند اختلاطها بالمياه.

وحذرت من تناول تلك الأسماك، لأن المادة التي تحملها شديدة السمية وتتسبب في تلف الخلايا.