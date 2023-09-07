يود وكربون مشع| هل تحظر مصر استيراد السمك الياباني؟!.. و“فوكوشيما” النووية السر في هذا القرار

أثارت رئيسة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر، شيرين زكي، ضجة كبيرة عندما حذرت من تناول أسماك الماكريل المستوردة من اليابان. وهذا التحذير له أبعاد هامة بالنسبة لمصر، التي تُعد أكبر مستورد لسمك الماكريل البحري من اليابان.

حجم وأهمية واردات الماكريل

في عام 2018، بلغ حجم واردات مصر من سمك الماكريل البحري من اليابان حوالي 45700 طن، وهذا يعكس أهمية هذا السمك في السوق المصرية.

الخلفية: قيود وإجراءات الفحص الإشعاعي

بعد كارثة زلزال عام 2011 في اليابان، فُرضت قيود على واردات الأطعمة والمنتجات اليابانية، بما في ذلك أسماك الماكريل. من ضمن هذه القيود كانت إجراءات الفحص الإشعاعي لبعض المنتجات الواردة من اليابان.

تحذير شيرين زكي

شيرين زكي حذرت من تناول أسماك الماكريل المستوردة من اليابان بسبب اكتشاف مادة زرقاء مضيئة في سمك الشاخورة، وهو نوع من أنواع سمك الماكريل. ورغم أن هناك اعتقادات بأن هذه المادة هي كبريتات النحاس، إلا أنها تحتاج إلى التحاليل المعملية للتأكد من تركيبها وما إذا كانت آمنة للاستهلاك.

المطالبة بالفحص والرقابة

شيرين زكي طالبت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتحري الأمر في الأسماك الواردة إلى مصر وتشكيل لجان للتفتيش والفحص وسحب العينات وإعلان النتائج لضمان سلامة المواطنين. ونصحت المواطنين بالابتعاد عن أي منتج غذائي يظهر به علامات غريبة من حيث اللون أو الرائحة أو الملمس أو القوام.

وناشدت زكي المواطنين الذين تعرضوا لتلك الظاهرة بالتوجه إلى أحد فروع معهد بحوث صحة الحيوان ومركزه الرئيسي بشارع نادي الصيد أو أحد فروعه في المحافظات، لإخضاع تلك الأسماك للتحاليل المعملية التي ينفرد بها المعمل من حيث التخصصية والكفاءة.

ورفضت الدكتورة نسرين عز الدين، أستاذ طفيليات الأسماك، بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، التعقيب على ما قالته الدكتورة شيرين زكي.

تصريحات الخبراء



الخبير الزراعي السمكي، الدكتور يوسف العبد، أشار إلى خطورة تناول سمك الماكريل الياباني و يجب أن يأخذ كل شخص حذره من تناول سمك الماكريل، بسبب احتوائه على مواد خطيرة مثل اليود والكربون المشع والترتيوم والسنتروم. هذه المواد يمكن أن تتسبب في التسمم وتعتبر خطيرة للصحة، على الرغم من حدث تحاليل للاسماك في مصر قبل دخولها للدولة.

وأشار العبد، إلى أن المواد توجد بالفعل داخل محطة فوكوشيما، بعد تعرضها زلزال شديد عام 2011، وتصريف المياه مليون و300 ألف طن بمياه المحيط، مما يؤثر على أسماك الماكريل التي تستوردها مصر من اليابان، حيث تستورد مصر من اليابان حوالي 45 ألف طن من أسماك الماكريل سنويا.

دعوة لحظر استيراد الماكريل

ودعا الدكتور مجدي توفيق خليل أستاذ البيئة المائية بكلية العلوم بجامعة عين شمس، ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية، إلي حظر استيراد سمك الماكريل المستورد من دولة اليابان، وذلك بعد تصريف أكثر من مليون طن من المياه الملوثة في المحيط الهادئ من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المحطمة، وهى الخطوة التي دفعت الصين إلى إعلان حظر شامل فوري على جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان.

الاهتمام بسلامة الأطعمة

تُظهر هذه التطورات أهمية الاهتمام بسلامة الأطعمة والمنتجات الغذائية، وضرورة مراقبة وفحص المنتجات المستوردة بعناية لحماية الصحة العامة.

بناءً على هذه المعلومات، يجب على المستهلكين أن يكونوا حذرين عند تناول أسماك الماكريل اليابانية والبحث عن مصادر السمك.