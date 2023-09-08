مستلزمات مدرسية بأسعار تنافسية في القاهرة.. اعرف الموعد

أشاد عبد الفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بالمبادرات ولمعارض التي تطرحها الحكومة بالاشتراك مع الجهات المختلفة والتي تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في المواسم والأعياد المختلفة والتي ترتبط دائما بزيادة الإقبال علي سلع بعينها ترتبط بهذه المناسبة، ولعل آخر هذه المبادرات ويمكننا القول بأنها أهمها لأنها ترتبط بكل بيت في مصر بلا استثناء، وهو معرض "أهلا مدارس" والذي تنطلق فعالياته في القاهرة خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى يوم 29 سبتمبر الجاري بأرض المعارض بمدينة نصر.



وأضاف العطار، في تصريحات صحفية اليوم، أن غرفة القاهرة التجارية حريصة علي الوقوف بجانب الدولة في كافة المناسبات والأزمات، من منطلق الحس الوطني للتجار والمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن والمواطنين، لهذا كان هناك ترحيب كبير من كافة المنتجين والتجار للمشاركة في المعرض وتقديم منتجات ومستلزمات المدارس بجودة عالية وبأسعار تنافسية أقل بكثير عن مثيلتها بالأسواق.



توافر كافة المستلزمات المدرسية للمواطنين

وقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن معرض أهلا مدارس سيضم كافة المستلزمات المدرسية التي يحتاجها المستهلك من (أدوات كتابية، أحذية، شنط، ملابس، وأغذية) وجمع كل هذه المستلزمات في مكان واحد لتوفير الوقت والجهد والمال علي المستهلك، وإيمانا منا "مجتمع التجار" بأن واجبنا الوطني والإنساني الوقوف بجانب المواطن المصري للتغلب علي الأزمات الاقتصادية التي ألمت بالعالم أجمع وليس بمصر فقط.