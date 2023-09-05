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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس تجارية الإسماعيلية يتابع أعمال فرز طلبات الراغبين بالمشاركة في أهلا مدارس

الاجتماع
الاجتماع

تابع أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد الإتحاد العام للغرف التجارية، أعمال فرز طلبات العارضين والعارضات المتقدمين بطلبات للمشاركة في معرض «أهلا مدارس» 2023 بحضور امال محمود إبراهيم عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة.

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وخلال متابعة رئيس الغرفة لأعمال الفرز والتي بدأت بعد إغلاق باب التقدم الذي أستمر علي مدار اليومين السابقين، أعلن اعتماد ضم عضوات جدد لمجلس سيدات أعمال الغرفة التجارية برئاسة، آمال محمود ، وبحضور احمد إسماعيل مدير الشؤون الاقتصادية بالغرفة، لافتا إلي وضع خطط استراتيجية من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة لصالح العمل الخدمي والعام.

 

ضم المجلس كلا من حنان الضبع ، منى مسعود ، منار عدلي ، اماني فرحان ، ايمان عوض ، هبة محمود ، نورهان جمال ، بسمة سلطان ، ياسمين عيادة ، غيتا  ابراهيم نصار ، نادية محمود.

 

وكان قد أعتمد رئيس الغرفة في وقت سابق ، هيئة مكتب لجنة سيدات الأعمال والتي ضمت كلا من سارة ممدوح السيد « نائب اول»، نادية عبد الفتاح أحمد « نائب ثان»، مروة صابر  يوسف « سكرتير»، نجاح محمد عرابي « سكرتير مساعد »،  منال أحمد مدبولي المستشار الإعلامي، و نسمة جمال مختار محمد الزيني منسق البنوك.

 

وأكد الشافعي على إعداد خطة استراتيجية لإنجاز المهام المستهدفة للجنة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع النسائية المستدامة بالمحافظة ، ودعم وتعزيز قطاع سيدات ورائدات الأعمال لجعل مشروعاتهن ناجحة وقادرة على المنافسة السوقية، وذلك من خلال استكشاف احتياجاتهن .

 

وأكدت رئيس لجنة لسيدات الاعمال، أنه سيتم تكثيف كافة الجهود،  لتمكين المرأة في القطاع الخاص والاقتصادي، وتقديم المساعدة والمشورة لزيادة حجم مشروعاتهن، بحيث تكون اللجنة صوتًا للسيدة المصرية صاحبة المشروعات.

 

وأشارت آمال محمود ، إلى أن الفترة القادمة ستشهد دورات تدريبية تجارية تسويقية ، وطرح أفكار جديدة قائمة على الابتكار، وتحسين الإنتاجية.

 

ووجه رئيس الغرفة التجارية  بالانفتاح على  الأسواق الخارجية، حيث أن التجارة عامل أساسي في السعي للقضاء على الفقر في العالم، خاصة بعد.اتفاقية بريكس ، لتدعيم سياسات الانفتاح التجاري وتسهيل النمو الاقتصادي .

 

وفي هذا السياق،  ناقش مجلس سيدات الأعمال استعدادات جناح سيدات الأعمال، لمعرض اهلا مدارس ، حيث شدد رئيس الغرفة  على اختيار الأنشطة المناسبة لطلاب المدارس ، وأدوات مدرسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق ، مؤكدا أنه لا تهاون في أي زيادة بالأسعار.

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