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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحلال وتجديد 5 مستشفيات وتطوير ورفع كفاءة 111 وحدة صحية بالمنيا

تطوير المستشفيات
تطوير المستشفيات بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا جهودها في تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدداً من المنشآت الصحية بمدن وقرى المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بزيادة نسب التنفيذ في تلك المشروعات وخاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

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واستعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا جهود المديرية في تنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية بالمحافظة خلال شهر أغسطس الماضي مشيراً إلى أنه جارى أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 303,9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 60% و مستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 376,2 مليون جنيه، بالإضافة إلى مواصلة أعمال إنشاء جديد وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث يجرى العمل على إحلال وتجديد مستشفى العدوة بتكلفة 392,6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 77 % واستمرار أعمال إنشاء مستشفى مغاغة لخدمة 640 ألف و963 نسمة ، ومستشفى أبوقرقاص لخدمة 648 ألف و642 نسمة.

وأوضحت الدكتورة مروة إسماعيل مدير  التخطيط والمتابعة بالمديرية، أنه جارى عمل رفع كفاءة شامل ل 8 مستشفيات صدر وحميات على مستوى المحافظة حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير بمستشفى حميات بنى مزار 90% وحميات ديرمواس 90 % وحميات سمالوط 95% وحميات ملوى %95 وحميات العدوة 95% وصدر بنى مزار 95%، صدر ملوى 95%، مشيرة إلى استمرار أعمال التطوير لعدد 111 وحدة صحية بالقرى واستلام 34 وحدة وذلك بعد رفع كفاءتها.

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