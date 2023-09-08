تعليم أسوان تشارك فى الحفل الختامي للمعسكرات الشاطئية للطلاب بالإسكندرية

شاركت مديرية التربية والتعليم بأسوان في الحفل الختامي للمعسكرات الشاطئية لطلاب التربية والتعليم بمدينة الإسكندرية، وذلك بحضورفيصل نعيم مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بأسوان ، والدكتور همت أبو كيلة مدير عام إدارة شرق التعليمية بالإسكندرية ، وأيضاً سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية بأسوان ، وإيمان شعبان موجه عام التربية الاجتماعية بالإسكندرية ، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التعليمية بمديرية الإسكندرية.

وقد تضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية التى قدمها طلاب إدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، وكذلك تكريم القيادات التعليمية.

المعسكرات الشاطئية

فيما كان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج وفعاليات تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 25 ألف و130 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" .

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة مؤكدة بأن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ التوجيهات المستمرة لمحافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر إستفادة ودعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن حملة " بلدى أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

أنشطة

وقالت هدى مصطفى بأن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

هذا وقد أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية محمود عليان ، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة بإفتتاح مسجد الرحمة بحاجر السباعية ، عزبة نصر التابعة لإدارة أوقاف السباعية ، والذى تم إحلاله وتجديده بتكلفة تقديرية تصل لنحو مليون جنيه ، وعلى مساحة 150 م2 ، ليستوعب أكثر من 500 مصلى حيث قام بإلقاء خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود ، والتى جاءت بعنوان "حال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مع ربه" .