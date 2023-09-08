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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بالجيزة

صدى البلد

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين أعلى محور يوليو بدائرة القسم.

وعلى الفور أمر العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

 

وبالانتقال تبين اصطدام سيارة نقل بـ«توك توك» ما نتج عنه إصابة 6 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام، وتم التحفظ على سيارة النقل وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم حسام العباسى رئيس مباحث العجوزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث مروري الجيزة حادث تصادم محور 26 يوليو العجوزه

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