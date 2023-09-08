عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية السورية تتهم وفد أمريكي بدخول البلاد بشكل غير شرعي ومقابلة تنظيمات انفصالية

سوريا علم
سوريا علم

اتهمت  وزارة الخارجية والمغتربين السورية وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ايثان غولدريتش مؤخراً بالدخول بشكل غير مشروع إلى شمال شرق سوريا وإجرائه لقاءات مع التنظيمات الانفصالية.

وذكرت الخارجية السورية في بيان لها أن ذلك يمثل انتهاكاً فاضحاً لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ولمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: الادعاء بأن هذه الزيارة واللقاءات التي جرت تهدف إلى معالجة مظالم سكان دير الزور ومخاطر التدخل من الخارج في دير الزور إنما هو كذب مفضوح يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية التي تسرق ثروات الشعب السوري ومقدراته وتفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب غير شرعية ولا إنسانية ولا أخلاقية والتي تساهم بقتل السوريين دون رحمة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين ان هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لسوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها اللامحدود للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية يظهران مجدداً الدور التخريبي للولايات المتحدة في سوريا والذي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة فيها وزيادة معاناة شعبها.

سوريا تعزي البرازيل في ضحايا الإعصار

سوريا.. مرسوم مهم من بشار الأسد يخص العسكريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

قناة مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سوريا في زيارة هامة.. ماذا يحدث؟

جريمة حرب.. الخارجية السورية تطالب الأمم المتحدة بتحرك عاجل ضد تركيا

ترشيحاتنا

دعم بلده وقت الأزمة.. وزير الزراعة : إحنا في خدمة الفلاح المصري

بغدودة .. 3 وقائع هروب للاعبي منتخب مصر للمصارعة في عام واحد

رئيس هيئة الدواء: ساهمنا في علاج المواطنين وحمايتهم من الأمراض والأوبئة

متهم بالتجسس لصالح إيران.. الشرطة البريطانية تواصل البحث عن الجندي الهارب

هشام آمنة: وفد صيني من رجال الأعمال في القاهرة قريبا لدعم الاستثمار

الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة... أمينة خليل تظهر بـ إطلالة غير تقليدية.. شاهد

تناول هذا الطعام يحميك من 4 أمراض خطيرة| وانتبه لهذا الأمر

تجعله يتوقف.. أسباب عدم انتظام ضربات القلب

شكلها اتغير.. مي كساب تثير الجدل في أحدث ظهور لها بعد العملية| شاهد

فيديو

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ