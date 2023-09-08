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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأسيس اتحاد للمهرجانات العربية الدولية مقره القاهرة

سامح مهران
سامح مهران

أعلن الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، ورئيس اتحاد المهرجانات العربية الدولية، مع رؤساء ومديري المهرجانات العربية المشاركة، البيان التأسيسي لتدشين الاتحاد، والذي تم إعلان تأسيسه من القاهرة، خلال فعاليات "التجريبي".

وجاء نص البيان كالتالي:


عقد ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، مائدة مستديرة مع رؤساء ومديري المهرجانات العربية، وذلك لبحث فرص التعاون بينها وتعزيز العمل المشترك، وأدار المائدة سفير منظمة اليونسكو علي مهدي، وشارك في أعمالها رؤساء ومديري المهرجانات العربية، وبحضور ضيوف المهرجان من أنحاء الوطن العربي، وباهتمام بالغ الأهمية بأسباب انعقادها.

وتداول المشاركين بعد أن استمعوا إلى الأفكار الرئيسية وأسباب الانعقاد والسعي المشترك القديم المتجدد في توسيع دوائر العمل المشترك والتنسيق بينها ،خاصة في تبادل المعلومات والتعاون في البرامج العلمية والتدريب والتأهيل، وتجديد وسائل الاختيار للعروض المشاركة، والعديد من الموضوعات ذات الصلة، عبر مداخلات المشاركين، والتي شكلت قاعدة بيانات طيبة، تساعد مستقبلا في وضع خارطة  للتعاون والعمل المشترك بينهم.

وبالنظر إلى دعوة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بتخصيص مقر دائم يساعد على الاستقرار بالقاهرة، وبعد أن تبادل الحضور مختلف الآراء والتفاصيل الواردة في المقترحات، قرروا بالإجماع والاتفاق ما يلي:

أولاً: إصدار إعلان القاهرة بتأسيس اتحاد المهرجانات العربية الدولية.

ثانيًا: اختيار القاهرة مقرا للاتحاد استجابة للدعوة الكريمة والتسهيلات الطيبة التي قدمت، الأمر الذي أسهم في إنجاح المائدة المستديرة، وساعد على تداول الأفكار، وتعزيز الحوار المنتج .

ثالثًا: اختيار الأستاذ الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي رئيسًا للاتحاد في دورته التأسيسية.

رابعًا: اختيار سعادة السفير علي مهدي رئيس مهرجان البقعة الدولي للمسرح أمينا عاما للاتحاد.

خامسًا: تكليف سعادة الرئيس والأمين العام في إطار التأسيس بإعداد والعمل على الآتي.

كذلك تم وضع مشروع النظام الأساسي للاتحاد، واللوائح التنظيمية ، والعمل على بناء قاعدة البيانات، وكل ما يتصل بمرحلة التأسيس  من استكمال المراسلات والاتصالات مع المهرجانات العربية الدولية، وتقديم كافة الشروحات والوثائق الموجبة لتأسيس الاتحاد، والتشاور معها في شأن دعم مرحلة التأسيس، وعقد اللقاءات المناسبة بكافة الوسائل التقنية الممكنة .

وتم الاتفاق على الإعداد والتحضير لعقد لقاء موسع (مؤتمر عام) في أقرب فرصة ممكنة والتشاور مع اللجنة التأسيسية في المكان والموعد، كذلك تنظيم وعقد اجتماع للجنة التأسيسية في أقرب فرصة بحضور رؤساء ومديري المهرجانات العربية الأخرى لضمان مشاركة واسعة.

وتوجهت اللجنة التأسيسية (أعضاء المائدة المستديرة لرؤساء ومديري المهرجانات العربية الدولية)، بكثير شكرها وتقديرها لوزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني في جمهورية مصر العربية لرعايتها الكريمة لأعمال المائدة المستديرة، وللأستاذ الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على الدعوة الكريمة، والمبادرة الطيبة بعقد هذا اللقاء التاريخي وإعلان اتحاد المهرجانات العربية الدولية، وتقديم مقراً للاتحاد بالقاهرة تسهيلاً لأعماله.

الأستاذ الدكتور سامح مهران 
رئيس اتحاد المهرجانات العربية الدولية

المركز الإعلامي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

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