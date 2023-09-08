برنامج أحلام مواطن يستعرض قصة كفاح ضحى الملقبة بـ أسرع ديليفري

عرض برنامج "أحلام مواطن" قصة كفاح فتاة تدعى ضحى محمد، التي تبلغ من العمر 29 عاما.

أوضحت ضحى خلال حوارها مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى هانى عبد الرحيم، أنها تعمل "ديليفرى" منذ عام 2019، معقبة:" معروفة بلقب أسرع ديليفري في مصر.

توصيل الطلبات

وقالت ضحى، أنه فى 2019 طلبت منها إحدى صديقاتها العمل مكانها فى توصيل الطلبات، معقبة:" كنت بوصل الطلبات فى المترو، وبشيل الحاجات على ضهرى وبروح أماكن بعيدة".

وتابعت ضحى، بعد فترة قررت شراء "سكوتر"، ليساعدها فى عملها، معقبة:" حرمت نفسى كتير وكنت بحوش 5 أو 10 او 20 جنيه، اى مبلغ كنت بحوشه لحد ما جبت السكوتر، ونفسى فى عربية هتساعدنى أكتر فى شغلى".