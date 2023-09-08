رغم قرارات الاتحاد الأوروبي.. بولندا: لن نفتح أسواقنا أمام حبوب أوكرانيا

قال رئيس وزراء بولندا، في نبأ العاجل اليوم الجمعة :" لن نفتح أسواقنا أمام حبوب أوكرانيا بغض النظر عن قرار الاتحاد الأوروبي".

كان قد قال وزير الزراعة البولندي السابق، يان كرزيستوف أردانوفسكي، إن بولندا لن تستورد الحبوب الأوكرانية حتى بعد سبتمبر ، مؤكدا أن وارسو لن ترفع الحظر.

وقال أردانوفسكي: "في 15 سبتمبر، لن تصل الحبوب الأوكرانية إلى بولندا.. هذا بيان واضح لرئيس الوزراء والحكومة".

وأشار إلى أن السلطات لا تستطيع تخيل تكرار الوضع العام الماضي، عندما كان هناك تدفق للحبوب ومنتجات أخرى من أوكرانيا إلى بولندا.