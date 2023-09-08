الإمارات تعلن العثور على جثة أحد طياري رحلة التدريب الليلية

شهدت عمليات البحث عن طاقم طائرة تدريب ليلة، سقطت في الإمارات، أمس، عن العثور على أحد أفراد طاقم الطائرة، وقد وافته المنية جراء الحادثة، فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر.

وأبرزت وكالة الأنباء الإماراتية، البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني في البلاد، بأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية؛ للبحث عن أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيرو جلف"، والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين، في أثناء رحلة تدريب ليلية، كانت قد أقلعت مساء أمس، من مطار آل مكتوم الدولي.

وذكرت الهيئة في بيانها، أنه خلال عمليات البحث المستمرة، منذ وقوع الحادثة، وحتى الساعات الحالية؛ تم العثور على أحد أفراد طاقم الطائرة، وقد وافته المنية جراء الحادثة، فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر.

وأوضحت الهيئة، أن عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة، مستمرة، وأن جميع الإجراءات تتم حسب أفضل الممارسات، بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ.

فيما تقدمت الهيئة العامة للطيران المدني، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفى.

وأكدت التزامها بنشر مستجدات الحادثة فور توفرها، مناشدةً الجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ودرء الشائعات والمعلومات المغلوطة.