عمرو رمزي: «أنا مثلت مع الزعيم.. ولو اعتزلت بكره يبقى زي الفل»

قال الفنان عمرو رمزي، إن الكوميديا جميلة وصعبة للغاية، لافتا إلى الفنان عادل إمام منحه الثقة، بعد مشاركته في مسلسل "فرقة ناجي عطالله".

وأوضح عمرو رمزي، خلال حواره في برنامج "كلام ما بينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية مي البحيري، قائلا: "أنا مثلت مع الأستاذ عادل إمام 30 حلقة، أنا كده تمام، لو اعتزلت بكره؛ أنا زي الفل".

التجارب الفنية

وأشار عمرو رمزي إلى أنه قدم العديد من التجارب الفنية الكوميدية في بداية مشواره، وخاض موسمين من “حرمت يا بابا” مع حسن حسني.

وأضاف الفنان عمرو رمزي، أنه حاليا يصور فيلما يضم العديد من الأبطال، منهم: “خالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وشيري عادل”.