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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ممثل واشنطن بمجلس الأمن: روسيا لجأت لاستفتاءات غير مشروعة بأوكرانيا لتعطيها شرعية

ممثل واشنطن بمجلس
ممثل واشنطن بمجلس الأمن

قال ممثل واشنطن في مجلس الأمن، إن روسيا تواصل انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، بانتهاك سيادة أوكرانيا، وانتهاك أراضيها.

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وأضاف، خلال كلمته في مجلس الأمن، والتي عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ضم 4 مناطق من أوكرانيا، والاستفتاءات والانتخابات؛ هي لإضفاء المشروعية على أعمال روسيا، والكرملين يقوم بتلفيق نجاحات انتخابية نتيجة إخفاقه في أوكرانيا، ويعلم الكرملين أن الانتخابات هي مجرد خدعة، والنتائج محددة سابقًا ومتلاعب بها.

وأشار إلى أن التقارير الصحفية أكدت أن روسيا حددت أماكن انتخاب بدأت مبكرا؛ لتغيير نتائج الانتخابات بها، كما أن الجنود الروس يقومون بترهيب المصوتين، وإجبارهم على التصويت.

وأكد أن روسيا لجأت إلى استفتاءات غير مشروعة في أوكرانيا؛ لتعلن شرعية لها، ولكنها لن تعطيها شرعية. 

روسيا القاهرة الإخبارية أوكرانيا سيادة أوكرانيا واشنطن

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