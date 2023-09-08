مصرع 64 شخصا.. روسيا تعلق على الهجمات الإرهابية في مالي

أدانت وزارة الخارجية الروسية، الهجمات الإرهابية التي شهدتها مالي أمس الخميس وتسببت في مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والعسكريين.

وقالت المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 إن روسيا تدين نشاط الإرهابيين في مالي.

وأضافت "زاخاروفا" أن الهجمات الإرهابية في مالي أسفرت عن مقتل 49 مدنيا و15 عسكريا، وشددت على أن مثل هذه الهجمات الإجرامية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع ليس فقط في مالي، ولكن في جميع أنحاء منطقة الصحراء والساحل، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي 19 أغسطس، قال وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، إن خيار الفوضى في النيجر من شأنه أن يخلق ظروفا مواتية للإرهابيين.

وأعلنت حكومة مالي الانتقالية في بيان، مقتل ما لا يقل عن 64 شخصا، بينهم 49 مدنيا و15 جنديا، في هجمات لمتطرفين مزعومة على قارب ركاب وقاعدة عسكرية في شمال شرق مالي، أمس الخميس.

واستهدفت الهجمات قارب ركاب تمبكتو على نهر النيجر، وقاعدة للجيش في بامبا بمنطقة جاو الشمالية.

ولم تحدد الحكومة عدد الأشخاص الذين قتلوا في كل هجوم.

وبحسب بيان سابق للجيش، هاجمت "مجموعة إرهابية مسلحة" القارب في الساعة 11 صباحا بالقرب من راروس سيركل، وبحسب الحكومة، فقد أعلنت مجموعة "دعم الإسلام والمسلمين" (GSIM)، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة"، مسؤوليتها عن الهجمات.