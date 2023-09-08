للاطلاع على النشاطات والخطط المستقبلية..ميقاتي يستقبل وفد مجلس الأعمال اللبناني في الكويت

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، وفدا من مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، ضم كلا من: رئيس المجلس علي حسن خليل، ونائبي الرئيس “محمد ناجيا وشارل يونس”، والأمين العام للمجلس كريم عادل درويش.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية؛ فقد قال الأمين العام للمجلس كريم عادل درويش: تشرفنا اليوم بلقاء ميقاتي، وأطلعناه على نشاطات التي قام بها المجلس خلال السنوات الماضية وخصوصا تجاه مواجهة الأزمات المتعددة والمتلاحقة التي عصفت بلبنان، حيث كان للمجلس دور في دعم لبنان على الصعد كافة، وكذلك تقديم يد العون لأبناء الجالية اللبنانية في الكويت، وتعزيز التعاون الوثيق بين السفارة اللبنانية والمجلس.

وأضاف: كما أطلعنا رئيس الحكومة على خطة المجلس المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين لبنان والكويت، وإلى تطوير وتعزيز شبكات التواصل بين مجتمع الأعمال اللبناني في الكويت ولبنان، وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

وواصل حديثه: ونحن حريصون دائما على لعب دورنا كرجال أعمال، ومدراء تنفيذيين؛ للمساهمة في استعادة لبنان لدوره الريادي في المنطقة على الصعد كافة.

وفي نهاية اللقاء؛ قدم المجلس “درع شكر وتقدير” إلى ميقاتي.