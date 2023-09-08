حسام موافي يروي قصة مؤثرة لأب بعد وفاة ابنته.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن النية أخطر شيء في الدين الإسلامي، وهي التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة.

ووردت رسالة نصية إلى حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، جاء نصها كالتالي: «لدي بنتي توفت وهي تبلغ من العمر 13 عاما، وكانت تفعل بعض الأمور السلبية مثل «عدم الصلاة، وعدم المذاكرة، واستخدام الهاتف»، كنت أعنفها بصورة كبيرة خوفا عليها، ولكن بعد وفاتها أشعر بالذنب والتأنيب الكبير بسبب معاملتي لها».

وتابع حسام موافي: شعرت بألم وحزن كبير من هذه الرسالة، مؤكدًا أن الأعمال بالنيات، ولكل امرىء ما نوى، وربنا لا يقبل إلا العمل الصالح.

النية أخر شيء في الدين الإسلامي



وأوضح موافي أن هناك 4 أنواع للعمل الذي يقوم بها الإنسان وهي، «عمل صالح بنية صالحة، عمل صالح بنية فاسدة، عمل فاسد بنية صالحة، عمل فاسد بنية فاسدة».

ووجه موافي نصيحة إلى صاحب الرسالة بعدم الحزن بسبب معاملته لابنته، لأنه كان يريد إصلاح حال ابنته، والله يوم القيامة لن يلؤمك على هذا الأمر، بالإضافة إلى الصبر والرضا بالقدر، مشددا على ضرورة عدم ضرب الآباء الأبناء بالأيدي.