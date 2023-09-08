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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: السينما والثقافة أساس ريادة مصر

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن كل القضايا في الحوار الوطني هي قضايا متشابكة ومهمة ومتداخلة.

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وأضاف عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "‘إكسترا نيوز": "قضية الإبداع في السينما والثقافة هي جزء أساسي من ريادة مصر.. من المعروف أن مصر أهم دولة قدمت الفكر والثقافة والفن والإبداع منذ قرون".

 

وأشار عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى "الثقافة المصرية والفن المصري كان الأساس في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، والجميع في المنطقة يدين لمصر بهذه الريادة".
 

الحوار الوطني الفن والإبداع الفن المصري الثقافة المصرية عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى

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