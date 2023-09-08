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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسماء شيخ أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة للمسرح: جائزة كبيرة من حدث عريق| فيديو

أسماء شيخ
أسماء شيخ

علقت أسماء شيخ، بطلة عرض "نوستالجيا" الجزائري، والفائزة بجائزة أفضل ممثلة فيمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، على فوزها بالجائزة.

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وقالت أسماء شيخ، بطلة عرض "نوستالجيا" الجزائري والفائزة بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، خلال لقائها ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز ": "إحساس جيد جدا الفوز بالجائزة، وخاصة أن المهرجان عريق جدا".

وأضافت: "هذه الزيارة تعتبر الزيارة الأولى للقاهرة، وأعجبتني كثيرا خاصة حضارتها العريقة".

وأوضحت أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مهرجان عريق، وجميع الفنانين مروا من هنا، وهذه الجائزة بالنسبة لي كبيرة؛ لأنها من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.


 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

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