عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

8 عروض مسرحية في اليوم السادس من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يشهد اليوم السادس والأخير من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، استمرار ورشتين من الورش الفنية التي يقدمها المهرجان، بالإضافة إلى تقديم 8 عروض مسرحية ضمن المسابقة الرسمية للدورة الحالية.

ويشهد اليوم الخميس استمرار تقديم ورشتين ضمن الورش الفنية التي يقدمها المهرجان هذا العام، وهي "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" ويقدمها الفنان رمزي لينر، وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وتبدأ جميع الورش في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وفي تمام الساعة الخامسة يقدم العرض الراقص "فريدا" على خشبة مسرح الجمهورية بالعتبة، وفي تمام الساعة السادسة مساء، يعرض على خشبة المسرح القومي العرض الكونغولي الزامبي البلجيكي المشترك "Neci Padiri - نيكي باديري"، وفى التوقيت ذاته يٌقدم العرض الجزائري "نوستالجيا" على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية، وفي تمام الساعة الثامنة مساء يُقدم العرض السعودي "صادق النمك" على مسرح الطليعة، وفي نفس التوقيت يقدم العرض المسرحي الإيطالي "APNEA"، وفى ذات التوقيت يعرض بالمسرح الكبير بدار الأوبرا الليتواني "Antigone أنتيجون"، وفي تمام الساعة العاشرة مساء يُقدم العرض التونسي "الروبة" على مسرح السامر، وفي التوقيت نفسه يُقدم العرض الجورجي "Othello عطيل" على مسرح العرائس.


 

القاهرة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدكتور سامح مهران دار الأوبرا مسرح الفلكي المسرح القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 |رسميا

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

في شقة العيله|طالب ثانوي يقيم علاقة مع زميلته بمدرسة آخري

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

الرجل المصري حلو.. لينا شاماميان تشكر أم الدنيا وشعبها بمهرجان القلعة

أخبار الفن..أبطال فيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا.. محمود حميدة مفاجأة حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ابنة أسامة أنور عكاشة: الإسكندراني استكمال لرحلة بحث والدي في الهوية المصرية

ورجعنا لوجع القلب ويا سفينة.. أحدث أغنيات حمزة نمرة على اليوتيوب

موعد طرح فيلم شمس في دور العرض المصرية

رأي صادم للناقد طارق الشناوي عن فيلم أولاد حريم كريم

الخميس القادم.. مدحت صالح يحيى حفلا فى عمان بمشاركة ريهام عبد الحكيم

بـ غرفة نومها.. أول فيديو من منزل رجاء الجداوي في ذكرى ميلادها

ترشيحاتنا

32 ألف جنيه متوسط طن الحديد|أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

اليوم.. مرتضى منصور في محاكمة جديدة بسبب سب موظفة بجهة حكومية

حفظ القرآن واجب على الجميع ويأثم من يتكاسل عنه.. هل صحيح

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وفد صيني يزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بيوم تأسيس البلاد

مستقبل العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.. ندوة بنقابة الصحفيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنها أختهم.. نانسي عجرم تثير الجدل برفقة بناتها

فوائد خارقة لتناول الخرشوف| تعرف عليها

طريقة تحضير مسقعة بالدجاج

بالدانتيل الأسود.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها

فيديو

اليونان.. مقطع فيديو لشاب ابتلعته المياه بعد أن دفعه طاقم إحدى العبارات

بحيلة لن يصدقها عقل.. القبض على مجموعة من المراهقين في واشنطن

مقطع فيديو على التيك توك لحيوانات غريبة تحلق في السماء.. ما قصتها؟

هل المهرجانات السبب.. الملحن محمد يحيى يكشف سر تغير عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ