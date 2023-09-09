عشية قمة مجموعة العشرين.. أمريكا تنهي آخر خلاف تجاري مع الهند

أعلنت الولايات المتّحدة، مساء الجمعة، أنّها اتّفقت مع الهند على حلّ آخر نزاع بينهما في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عشية قمة مجموعة العشرين.

وقالت المسؤولة في البيت الأبيض عن الملف التجاري كاثرين تاي، في بيان، إنّ "اتّفاق اليوم يحلّ النزاع المتبقّي منذ فترة طويلة، ويفتح فصلاً جديداً من التعاون الثنائي الذي سيعمّق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند"، في إشارة إلى الخلاف المزمن بين البلدين بشأن الدواجن.

وغادر بايدن واشنطن، عصر الخميس، متّجها إلى الهند، وأقلعت طائرته من قاعدة أندروز الجوّية قرب العاصمة الأمريكيّة، ووصلت أمس إلى الهند، حيث عقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قبل أن يُشارك اليوم السبت وغدا الأحد في قمّة العشرين، ومن ثمّ يتّجه إلى فيتنام، الأحد.

وأبدى بايدن الأسبوع الماضي "خيبته" لغياب شي عن القمّة التي يُمثّله فيها رئيس الوزراء لي تشيانج.

وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان، الثلاثاء، إن بايدن سيناقش "سلسلة من الجهود المشتركة لمعالجة المشاكل العالمية"، بما في ذلك تغيّر المناخ و"تخفيف العواقب الاقتصادية والاجتماعية للحرب الروسية في أوكرانيا" التي تؤثر في أكثر الدول فقراً.

وأضاف ساليفان "إنه ملتزم العمل مع الشركاء في الأسواق الناشئة لتحقيق أشياء عظيمة معاً. وهذا ما سيراه العالم في نيودلهي نهاية هذا الأسبوع".

كذلك، سيدعو إلى تعزيز القدرات التمويلية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتعزّزت العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في المجالين العسكري والاقتصادي، حيث تصالح البلدان إلى حدّ كبير رغم ندوب الحرب.