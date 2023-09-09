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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مواقف طريفة عن عالم الموتوسيكلات تشعل السوشيال ميديا

مواقف طريفة عن عالم
مواقف طريفة عن عالم الموتوسيكلات تشعل السوشيال ميديا

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المواقف الطريفة في عالم الموتوسيكلات والسيارات، ولكن بطريقة كوميدية ومضحكة.

ويظهر في هذه المقاطع البلوجر رابح حيدر الشهير بأبو رامي، بينما يستعرض احدث أنواع المركبات وعرض إمكانياتها لكن بطريقة طريفة.

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تتنوع المواقف الكوميدية التي يشاركها الخبير في مجال المركبات وخاصةً الموتوسيكلات والسيارات، حيث يمزج بين الطرافة والمواقف الغريبة التي يواجهها في رحلاته وتجاربه مع المركبات. 

يقدم رابح حيدر فيديوهات مشوقة تروي قصصًا مضحكة ومحادثات طريفة مع السائقين ومحترفي الموتوسيكلات ومحبي السيارات، فضلا عن استعراض إمكانيات أحدث المركبات.

بحسب الفيديوهات المتداولة، ما يميزه هو قدرته على جذب الجمهور والفكاهة في مجال يعتبر عادةً جديًا وتقنيًا.

وقال أحد المتابعين: “يستطيع أن يجعل الناس يضحكون ويستمتعون بمشاهدة مغامراته ومواقفه الطريفة على الطرقات”.

تعتبر مشاركات أبو رامي فرصة للترفيه والاستفادة، حيث ينتقل ببراعة بين الكوميديا والمعلومات القيمة التي يقدمها للمتابعين حول عالم الموتوسيكلات والسيارات.

التواصل الاجتماعي المواقف الكوميدية المواقف الطريفة الموتوسيكلات

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