أسعار خدمات المحمول والإنترنت تثير الجدل في البرلمان| تفاصيل

حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من تصريحات مسئول بإحدى شركات المحمول، أعلن فيه أنه تجري التنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن تعديل الأسعار الخاصة بخدمات المحمول والإنترنت، وأنه فى الوقت نفسه فأن تعديل الأسعار لن يكون كبيرا ولكن من شأنه مساعدة شركات المحمول على ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الشبكة.

وتساءل " قاسم " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلاً : هل لدى الوزير علم بهذه التصريحات ؟ ولماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لزيادة اسعار خدمات الانترنت والمحمول ؟ مطالباً من الدكتور عمرو طلعت سرعة التدخل لوقف أى زيادات جديدة فى اسعار المحمول والانترنت.

وقال النائب محمود قاسم، إن الحكومة نفسها تدخلت لتأجيل رفع اسعار فواتير الكهرباء لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فكيف تصمت على محاولات شركات المحمول لزيادة ورفع أسعار خدمات المحمول والانترنت فى الوقت الراهن الذى ارتفعت فيه الاعباء المعيشية بصورة كبيرة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والاسعار ليس داخل مصر فقط ولكن على مستوى العالم بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن الازمة المالية العالمية.

وأكد النائب محمود قاسم، أنه كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين خدمات المحمول والانترنت التى اصبحت سيئة للغاية خاصة فى المناطق الحدودية والنائية والقرى والريف المصرى، مطالباً من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة نهائياً لمطلب شركات المحمول برفع اسعار خدمات المحمول والانترنت خاصة فى هذا التوقيت.

وكان مسئول إحدى شركات المحمول قد اشار الى أن تأثر الشركات من تغيير أسعار الصرف كبير للغاية حيث ارتفعت تكاليف الخدمات بشكل كبير، سواء أسعار الكهرباء والسولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار وهو ما تسبب فى تأثر الأرباح بشكل كبير.