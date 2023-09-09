وفاة المئات في الزلزال.. أبو الغيط: قلوبنا مع أهلنا وأخواتنا في المغرب

أعرب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ‏خالص التعازي والمواساة لأسر ‎ضحايا الزلزال الذي ضرب ‎المغرب

وقال ابو الغيط في تدوينه له عبر حسابه الرسمي على x : "قلوبنا مع أهلنا واخوتنا هناك، وأدعو الله أن يلطف بهذا البلد العربي العزيز وشعبه الاصيل، وأن يتجاوز هذه الأزمة سريعاً"

كان زلزال قد ضرب المغرب الساعة الـ11 ليلا تقريبا بالتوقيت المحلي، أودى بحياة المئات، وقالت قناة "الأولى" المغربية الرسمية نقلا عن وزارة الداخلية إن حصيلة ضحايا زلزال المغرب ارتفعت إلى 632 قتيلا و329 جريحا، منهم 51 بحالة حرجة.