لبنان.. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وإصابة 4 أشخاص

تجددت الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، اليوم السبت.

وذكرت وسائل لبنانية أن الاشتباكات جرت في حي حطين بمخيم عين الحلوة حيث تستخدم الاسلحة الرشاشه والقذائف.

وأسفرت الاشتباكات في عين الحلوة، عن إصابة أربعة أشخاص في منطقة صيدا بينهم اصابة في حال الخطر، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.

وتوسعت رقعة الاشتباكات الى منطقتي الطوارىء والبركسات في عين الحلوة، تجددت الاشتباكات في حي حطين بالمخيم حيث تستخدم الاسلحة الرشاشه والقذائف.

يذكر أن اشتباكات أمس الجمعة في مخيم عين الحلوة أسفرت عن إصابة 39 شخصا، بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين حركة فتح والناشطين الإسلاميين في منطقتي البركسات وبستان القدس ومنطقة الطوارىء.